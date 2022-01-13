الهند تسجل 620 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" خلال 24 ساعة

أ.ش.أ

سجلت وزارة الصحة الهندية 620 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 5 آلاف و488 حالة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، أن ولاية"ماهارشترا" تصدرت عدد الإصابات، إذ سجلت 1367 حالة بعد تسجيل 86 حالة جديدة، تليها ولاية "دلهي" التي سجلت 792 حالة بعد تسجيل 147 حالة جديدة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من المتحور الجديد 2162 حالة، بعد تعافي 357 شخصا خلال الفترة ذاتها، فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد بهذا المتحور 3 آلاف و326 شخصا.