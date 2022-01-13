الهند تسجل 247 ألفا و417 إصابة جديدة فى أعلى حصيلة يومية منذ مايو الماضى

نيودلهى (أ ش أ)

سجلت السلطات الصحية فى الهند، 247 ألفا و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية فى أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ مايو الماضى، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 36 مليونا و317 ألفا و927 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الخميس، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 485 ألفا و35 شخصا بعد وفاة 380 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 84 ألفا و825 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و715 ألفا و361 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليون و117 ألفا و531 حالة.