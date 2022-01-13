اليوم السابع
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أكرم القصاص
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النمسا: نتطلع إلى علاقات أوثق مع أمريكا وتعزيز الشراكة عبر الأطلسى

الخميس، 13 يناير 2022 08:04 م
النمسا: نتطلع إلى علاقات أوثق مع أمريكا وتعزيز الشراكة عبر الأطلسى ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا
فيينا /أ ش أ/

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أعرب وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى دعم العلاقات الممتازة بين الولايات المتحدة والنمسا وتعزيز الشراكة عبر الأطلسي.

 

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة فى فيينا فكتوريا كيندي، التى تسلّمت مهام عملها قبل أيام.

 

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ترحب بشدة بالسفيرة الجديدة وتأمل أن تشهد فترة عملها ازدهارًا واسعًا فى علاقات التعاون السياسى والاقتصادى بين البلدين، علاوة على التنسيق فى قضايا دولية محورية؛ وفى مقدمتها مكافحة وباء "كورونا" وحماية المناخ.

 


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