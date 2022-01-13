اللجنة العلمية بوزارة الرياضة تدرس ضوابط صرف الدعم السنوى للاتحادات الرياضية

البدء فى صرف الدفعات فور انتهاء الانتخابات

تعكف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش وعضوية العديد من خبراء الرياضة المصرية وأساتذة الجامعات والمختصين بوزارة الشباب والرياضة حالياً على وضع مجموعة من الضوابط الخاصة بصرف الدعم السنوى للاتحادات الرياضية المختلفة.

وستعقد اللجنة اجتماعات مع الاتحادات الرياضية لدراسة الخطط الزمنية والدراسات الفنية والمتطلبات الخاصة بكل اتحاد رياضى على حدة وذلك لرفع تقرير نهائى إلى وزير الشباب والرياضة يتضمن ضوابط جديدة لصرف الدعم المالى المخصص للاتحادات وفقاً لخطط النشاط المحلى والمتطلبات الخاصة بكل اتحاد.

وقد تقرر تأجيل صرف الدفعات الخاصة بالدعم إلى حين انتهاء العملية الانتخابية وذلك حفاظاً وصوناً لقيمة الدعم من أن يتم إنفاقه على أمور تتعلق بالعملية الانتخابية، ومن المقرر أن يتم صرف الدعم على دفعات متتالية فور انتهاء العملية الانتخابية في جميع الاتحادات واستقرار المجالس الجديدة وإعدادها لخطط نشاطها وأوجه إنفاقها على الرواتب وكافة أوجه نفقاتها الإدارية خلال العام الحالى.

وعلى جانب آخر، تعتزم الوزارة من خلال اللجنة العلمية تكثيف عملها بغرض تقديم دراسات علمية وفنية مستفيضة تتضمن وضع كافة الاجراءات الخاصة بأعداد اللاعبين وانشاء ملف خاص بكل لاعب يتضمن كافة القياسات البدنية والحركية والجسمية والصحية والنفسية بالإضافة لقياس المؤشرات الوظيفية وعلاقتها بفاعلية الاداء ، سوف يتم الاعتماد عليها فى تقييم وتقدير الدعم الخاص بالاستعدادات لدورات الألعاب الأوليمبية حيث تتضمن المرحلة الأولى من الاستعدادات الدورة الأوليمبية المقبلة باريس 2024 ، وتتضمن المرحلة الثانية الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028.

كما ستتضمن الدراسات الفنية للجنة العلمية التوسع فى المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى بغرض تخريج لاعبين مؤهلين لخوض مختلف المنافسات الرياضية العالمية والدورات الأوليمبية سواء في باريس 2024 أو فى لوس أنجلوس 2028.







