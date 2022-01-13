القوى العاملة: تعيين 1127 وإستخراج 29 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة بالإسماعيلية

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1127 شاباً، منهم 31 شاب "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2755 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال ديسمبر الماضي، قامت المديرية باستخراج 1055 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 806 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 8 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتم تحويل 6 شكاوى للقضاء ، و شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 37 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 18 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 4550 عامل.

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 326 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 12 محضر للمنشآت المخالفة ، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعية للعمال حضرها 75 عامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 94 منشأة ، وعقد 9 ندوات توعية.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 29 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 91 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 135 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.