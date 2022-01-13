اليوم السابع
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القوى العاملة: الربط الإلكترونى مع السعودية يحل مشاكل العمالة المصرية بالمملكة

الخميس، 13 يناير 2022 05:03 م
القوى العاملة: الربط الإلكترونى مع السعودية يحل مشاكل العمالة المصرية بالمملكة وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
وأوضحت وزارة القوى العاملة، فى بيان، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن المكتب شارك ضمن وفد القنصلية لزيارة وزارة الخارجية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة ، حيث تم تأكيد مكتب التمثيل العمالي خلال الاجتماع الرسمي على ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وسداد مستحقات العمالة المصرية، وموقف مستحقات  العمالة المصرية بالنسبة لعدد من المطاعم ، وموافاة القنصلية ببيانات العمالة المصرية وفق التصنيف الجغرافي والأنشطة.
 
وقال الملحق العمالي بجدة في تقريرها لوزير القوي العاملة: إنه تم استعراض مشاكل العمالة المصرية من بلاغات الهروب الكيدية، والتأشيرات الوهمية ونقل العمالة على مهن فردية وغيرها، والتأكيد على الاقتراح بضرورة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين لإيجاد قاعدة بيانات للعمالة المصرية  التى يتم استخدامها وتنظيم تبادل الأيدي العاملة لاسيما فى وجود الرقمنة فى البلدين على غرار الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا.
 
وأوضح الملحق العمالي وليد عبد الرازق، خلال الاجتماع أهمية عقد لقاءات مباشرة بين مكتب العمل والجوازات وإدارة الوافدين وإيجاد آلية موحدة بين الجهات  المعنية للخروج النهائي للعمالة المصرية المنتهية إقامتهم، وغيرها من المشاكل، وقد وعد الجانب السعودي بعقد لقاءات مباشرة مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية لمشاكل العمالة المصرية .
 

وزارة القوى العاملة

القنصلية المصرية بالسعودية

التمثيل العمالى بالسعودية

الربط الالكترونى

المصريين العاملين بالسعودية

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