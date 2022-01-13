اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 02:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الفريدم زون".. منتدى شباب العالم يرفع شعار "بأيدٍ وعقول وابتكارات مصرية"

الخميس، 13 يناير 2022 01:31 م
"الفريدم زون".. منتدى شباب العالم يرفع شعار "بأيدٍ وعقول وابتكارات مصرية" منتدى شباب العالم
أمل غريب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وكعادته كل عام، يرفع منتدى شباب العالم شعار "بأيد وعقول وابتكارات وهمم مصرية"، أمام رواد الأعمال المصريين، من الشباب المتميزين اللذين لديهم من الأفكار الابتكارية، ما يقدمونه بتفرد وإدقان شديد، يلفت الأنظار إليه، ومن هذا المنطلق، وكما عودنا دائما في جميع نسخاته السابقة، يفتح أبوابه أمام كل المبتكرين الشباب، لعرض منتجاتهم المميزة، في أجنحة منطقة الـ "الفريدم زون".
 
وكان هو شعار "بأيد وعقول وابتكارات وهمم مصرية"،  الذي رفعه منتدى شباب العالم 2022، في نسخته الرابعة، فرصة كبيرة أمام ضيوف المنتدى، للتعرف على منتجات رواد الأعمال المصريين، التي تميزت بالأفكار المبتكرة، وجودة الخامات والصناعة، والإقبال على التعرف بمكونات صناعتها وشراءها.
 
من بين رواد أعمال المصريين، كان جناح "شيل هوماج"، الذي يستخدم "قشر البيض والمكسرات" في صناعة منتجات ديكور منزلى مميز، تنوعت بين البراويز والشمعدانات والأطباق والتحف.
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منتدى شباب العالم يشهد حفل تخرج الأكاديمية الوطنية للتدريب

الخميس، 13 يناير 2022 12:10 م

من قائمة فوربس الشرق الأوسط لمنصة Inspire.d بمنتدى شباب العالم.. الرسام اللبنانى رفيق الحريرى يروى قصة تغلبه على الاضطراب النفسى والتنمر.. ويؤكد: نهدف لمساعدة الآخرين للاهتمام بالصحة والعلاج النفسى بالفن والرسم

الخميس، 13 يناير 2022 11:35 ص

شابان يتحدثان أمام الرئيس السيسي عن فعاليات منتدى شباب العالم

الخميس، 13 يناير 2022 11:30 ص

رئيسة وزراء توجو: منتدى شباب العالم فرصة سانحة لتقييم المبادرات

الخميس، 13 يناير 2022 11:19 ص

المدير التنفيذى لـ"النقد الدولى" يوجه التحية للرئيس السيسي بسبب منتدى شباب العالم

الخميس، 13 يناير 2022 10:38 ص

الرئيس السيسى يعرب عن سعادته بعودة منتدى شباب العالم بعد توقفه بسبب جائحة كورونا

الخميس، 13 يناير 2022 09:53 ص

الروبوت إيمى من منتدى شباب العالم: أدعم تأمين المشاركين صحيا

الخميس، 13 يناير 2022 09:31 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة