العاهل السعودى يُصدر أوامر ملكية تشمل تعديل وزارى وتعيينات فى الديوان

كتب محمد جمال

أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية شملت تعديل فى منصب وزارى وتعيينات فى الديوان الملكى ومناصب عليا، وبحسب وكالة الأنباء السعودية، شملت الأوامر إعفاء محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكى بمرتبة وزير.

كما تم تعيين عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.

وقضت الأوامر الملكية كذلك بتعيين أحمد بن عبد العزيز قطان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين صالح بن علي القحطاني رئيسًا لمجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، وتعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيسًا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير، وتعيين عبد الله بن فهد بن صالح العويس نائبًا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، وتعيين عمار بن محمد بن حامد نقادي نائبًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وتعيين سليمان بن عبد العزيز بن سليمان العبيد مساعدًا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

وكان العاهل السعودي قد أصدر في 12 سبتمبر الماضي أوامر ملكية قضت بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك، ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي، من منصبه، وتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل في نفس المنصب برتبة وزير.

كما عين الملك سلمان كل من ماجد المزيد، محافظا لهيئة الأمن السيبراني، وبدر عبد الرحمن القاضي، نائبا لوزير الرياضة.

وجاءت تلك التعيينات بعد أيام من قرار العاهل السعودي إقالة مدير الأمن العام في المملكة، خالد بن قرار الحربي، وإحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.

وأمر الملك سلمان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع الحربي وكل من له علاقة بالاتهامات الموجهة لمدير الأمن العام السابق.