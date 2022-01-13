الصين تطالب أمريكا مجددا بالإفراج عن أرصدة أفغانية تزيد على 5 .9 مليار دولار

أ ش أ

طالبت الصين، الولايات المتحدة مجددا بالإفراج عن أرصدة أفغانية مجمدة فى بنوك أمريكية تزيد قيمتها على 5ر9 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، فى تصريحات صحفية، "إنه يتعين على الولايات المتحدة الإفراج عن أرصدة خاصة بالبنك المركزى الأفغانى مجمدة فى بنوك أمريكية، لأن استمرار تجميد هذه الأرصدة يؤدى إلى استمرار تدهور الوضع فى أفغانستان".

وأضاف أنه يجب أيضا على الولايات المتحدة رفع العقوبات التى فرضتها من جانب واحد على أفغانستان".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تتقدم فيها الصين بمثل هذا الطلب، حيث سبق أن طلبت من الولايات المتحدة مرارا بالإفراج عن أرصدة أفغانستان المجمدة لديها، وأن المندوب الصينى الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون طالب فى مجلس الأمن الدولى خلال شهر ديسمبر الماضى بضرورة الإفراج عن أرصدة أفغانستان المجمدة فى الخارج بأسرع وقت ممكن.