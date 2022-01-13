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الصحة تطلق قافلتين طبيتين اليوم وغدا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الخميس، 13 يناير 2022 01:59 م
الصحة تطلق قافلتين طبيتين اليوم وغدا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، وغدا الجمعة قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات السويس والشرقية 
 
ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.
 
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الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة

كورونا

التخصصات الطبية

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