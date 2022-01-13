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الصحة تحذر: المضادات الحيوية لا تعالج حالات البرد والأنفلونزا والكورونا

الخميس، 13 يناير 2022 02:33 م
الصحة تحذر: المضادات الحيوية لا تعالج حالات البرد والأنفلونزا والكورونا مضاد حيوي
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن معظم حالات البرد والإنفلونزا تكون ناتجة عن عدوى فيروسية وتابعت : ، المضادات الحيوية لاتعالج العدوى الفيروسية وطالبت بضرورة استشارة الطبيب.
 
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات التى تسبب نزلات البرد والأنفلونزا وكورونا، قائلة إن المضادات الحيوية يجب ألا تستخدم دون استشارة الطبيب، لما يمكن أن تسببه من مخاطر محذرة من صرفها دون الحاجة إليها.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم توفير جميع اللقاحات اللازمة للوقاية من الأنفلونزا وكذلك كورونا، مشيرة إلى توفير الأدوية فى المستشفيات مع إتاحة صرفها بالمجان.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات تستقبل المواطنين للعلاج على مدار الساعة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

كورونا

الانفلونزا

المضادات الحيوية

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