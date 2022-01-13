الصحة العالمية: يجب توفير الجرعات المعززة للفئات الضعيفة والمعرضة للخطر

كتبت أمل علام

كشف الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس ، اننا فى وضع حرج، ولابد من توفير اللقاحات بصورة أكبر، وأن نستهدف الجرعات المعززة للفئات الضعيفة، وارتداء الكمامات وتحسين التوعية وتجنب التجمعات.

وقال، إن العاملين الصحيين قاموا بعمل رائع خلال السنوات الماضية خلال فترة كورونا، واستخدام الادوات المتوافرة للحماية من كورونا يجب توفيرها لجميع الأشخاص.

وأشارت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الى ان الاطفال هم اكثر فئات لنقل العدوى، واكثرعرضه للمضاعفات، ونوصى بنفس الاجراءات التى يتبعها البالغين، وبعض الدول قامت بتلقيح الأطفال ولكن كمنظمة نوصى بتلقيح الفئات الاكثر عرضه للخطر، وأن يتم تغطية هذه الفئات، باللقاحات .

من جانبه قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط، إن هناك عدة رسائل نرسلها للناس، أهمها إن هناك ارتفاع فى اصابات كورونا بنسبة كبيرة فى الاسبوع الحالى عن الاسبوع السابق، موضحا اننا فقدنا الكثير من الأوراح، ويجب القول أن ربة ضارة نافعة حيث أن مراكز الأبحاث والباحثين، وخلال العامين الماضيين عملت بكل جد فى ايجاد لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا ، كما وجدنا ضرورة وجود الدعم المالى للتاهب للأويئة، ولدينا العديد من قصصص النجاح.

وأكد ، إن الارتفاع السريع فى الاصابات من فى عمر الجائحة كان نتيجة ظهور متحور أويمكرون، ونعلم أن التحور هو سمة أساسية فى الفيروسات، ولابد من وقف التحور من خلال الأدوات الموجودة من الاجراءات الوقائية واللقاحات، موضحا إن أعراض اوميكرون هى أعراض خفيفة مقارنة بمتحور دلتا، وعلينا الاستمرار والالتزام بالاهتمام وتقوية الأنظمة الصحية.