الصحة السعودية: بدء المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال بلقاح ضد "كورونا"

الرياض /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، بدء المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال فى المملكة بلقاح ضد فيروس "كورونا" حسب الأولوية العمرية.

وقالت الصحة السعودية - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية" - إن المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح ضد "كورونا" للفئة العمرية من (5-11) عامًا والتى خصصت للفئات الأعلى خطورة منهم قد تمت، لتبدأ اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، حيث يتم العمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.

وكانت الصحة السعودية، أعلنت فى وقت سابق أهمية تلقى الأطفال من 5 - 11 سنة للقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يحقق مناعة ضد الفيروس ومتحوراته، وتقليل احتمال إصابة الطفل بالفيروس ومتحوراته، وتسريع العودة للحياة الطبيعية، وتفادى مضاعفات كوفيد الطويلة الأمد.