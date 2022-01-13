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"السيلفى" يسيطر على حفل ختام منتدى شباب العالم.. صور

الخميس، 13 يناير 2022 08:03 م
"السيلفى" يسيطر على حفل ختام منتدى شباب العالم.. صور السيلفي
كتب أحمد عبد الرحمن

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حرص الشباب المشاركون في حفل ختام منتدى شباب العالم، على التقاط صور سيلفى، لتأريخ اللحظات الشيقة في اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

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السيلفي

 

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الشباب يلتقطون السيلفى

 

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السيلفى يسيطر على حفل الختام 

 

وسيطرت حالة من البهجة، بين الشباب، وهم يحملون أعلام دول العالم، قبل بدء حفل ختام منتدى شباب العالم وإطلاق النصب التذكارى لإحياء الإنسانية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر مشروع النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، استعدادا لحضور الحفل الختامى للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

2022

شرم الشيخ

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