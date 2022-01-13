السكة الحديد تحذر من التدخين بالمحطات والقطارات: غرامة فورية 70 جنيها

كتب رضا حبيشى

حذرت هيئة السكة الحديد من التدخين بالمحطات والقطارات على كافة خطوطها، محددة غرامة قيمتها 70 جنيها على المخالف تحصل فوريا من قبل عاملى السكة الحديد وأفراد الشرطة.

وطالبت هيئة السكة الحديد عامليها بتحرير محضر شرطة ضد أى راكب يمتنع عن دفع هذه الغرامة بشكل فورى تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وذلك فى محاولة لتحقيق الانضباط داخل محطات وقطارات الهيئة ومواجهة السلوكيات السيئة من قبل بعض الأشخاص.

وحددت هيئة السكة الحديد المخالفات المحظور ارتكابها بالسكة الحديد وقطاراتها والتي يؤدى ارتكابها إلى توقيع غرامات فورية ضد المخالف تتراوح بين 50 إلى 420 جنيها، وشملت قائمة المحظورات التدخين والنزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو من الأماكن غير المخصصة لذلك.

كما تضمنت المحظورات العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها علي الخطوط أو الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها أو في أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر أو حمل أي مواد قابلة للاشتعال أو الأثقال الكبيرة التى تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذية، أو عبور شريط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.