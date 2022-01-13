السفير حسام زكى يجرى مشاورات مع مبعوث الأمم المتحدة حول الأزمة السورية

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صرح مصدر مسئول بالأمانة لجامعة الدول العربية، أن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، التقى فى جنيف بـ "جيير بيدرسون" المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى سوريا، وذلك تلبية لدعوة وجهها الأخير لعدد من الأطراف، كل على حدة، للتباحث وتبادل الرأي والتقييم حول الأزمة السورية ومسارات تطورها المحتملة.

وأوضح المصدر، أن اللقاء اتسم بالصراحة الكاملة، حيث حرص زكي على اطلاع المبعوث الأممي على تقديرات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الأزمة السورية، واستكشاف مسارات الحل الممكنة على نحو يعكس التطورات التي طرأت على طبيعة الصراع خلال السنوات الأخيرة.

وقال زكي في ختام المباحثات، إن تواصل المبعوث الأممي مع الأطراف المختلفة هو أمرٌ جيدٌ في حد ذاته، ويعكس إدراكه للحاجة إلى تحريك العملية السياسية في سوريا بصورة أكبر وأكثر مصداقية، كما يعكس كذلك أهمية إشراك الأطراف المختلفة والاطلاع على تصوراتها في كيفية إنهاء النزاع الدائر في البلاد لأكثر من عقد من الزمان، باعتبار أن الحل السياسي يظل المخرج الوحيد للأزمة.