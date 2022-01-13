اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 10:33 م
أكرم القصاص
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السفارة الأمريكية ببغداد: قصف المنطقة الخضراء يقوض أمن العراق وسيادته

الخميس، 13 يناير 2022 10:08 م
السفارة الأمريكية ببغداد: قصف المنطقة الخضراء يقوض أمن العراق وسيادته غارة _ صورة أرشيفية
بغداد /أ ش أ/

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اعتبرت السفارة الأمريكية فى بغداد، اليوم الخميس، القصف الذى تعرضت له المنطقة الخضراء مساء اليوم؛ يسعى لتقويض أمن العراق وسيادته.

وقالت السفارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن تعرض مجمع السفارة الأمريكية مساء اليوم لهجوم من قبل مجموعة إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية"، مضيفة "لطالما قلنا أن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هى اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية ، بل على سيادة العراق نفسه".

وكانت المنطقة الخضراء وسط بغداد، قد تعرضت مساء اليوم ، للاستهداف بصواريخ عدة، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمنى عن إصابة امرأة وطفلة باستهداف المنطقة الخضراء.

 


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أخبار العراق

العنف في العراق

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