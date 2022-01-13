اليوم السابع
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الريف المصرى الجديد توفر وسائل نقل خاصة بأراضى الـ1.5 مليون فدان فى المغرة

الخميس، 13 يناير 2022 03:53 م
الريف المصرى الجديد توفر وسائل نقل خاصة بأراضى الـ1.5 مليون فدان فى المغرة المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد
كتبت أسماء نصار

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أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن إتفاقها مع جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى، التابع لوزارة النقل والمواصلات، على بدء توفير عدد من سيارات المينى باص (33 راكب)، من خلال إحدى شركات النقل التابعة للجهاز وللوزارة، وذلك للقيام بنقل الركاب من المنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد" فى منطقة المغرة من وإلى أراضى المشروع.
 
أكد المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، على تكثيف ومواصلة التعاون المثمر بين الشركة وجهاز تنظيم النقل، بما يخدم المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، وكافة المنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد".
 
أوضحت شركة تنمية الريف المصرى الجديد أن رحلات نقل الركاب من وإلى أراضيهم داخل المشروع القومى، بدأت تتم بالفعل من خلال رحلتين منتظمتين يومياً، من منطقة المغرة إلى مدينة الحمام والعكس على أن تكون رحلة الذهاب فى تمام الساعة التاسعة صباحاً من منطقة المغرة إلى مدينة الحمام، بينما تكون رحلة العودة فى تمام الساعة الثانية ظهراً، من مدينة الحمام إلى منطقة المغرة.
 
وأضافت أن هذا يتم بالإضافة إلى إقامة رحلتين منتظمتين أسبوعياً، من مدينة بنها إلى منطقة المغرة والعكس، بحيث تكون رحلة الذهاب - بناءاً على رغبة جموع المنتفعين - فى تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس من كل أسبوع، من مدينة بنها إلى منطقة المغرة.. فى حين تكون رحلة العودة، فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد من كل أسبوع، من منطقة المغرة إلى مدينة بنها.
 
ومن المقرر أن تعلن شركة تنمية الريف المصرى الجديد قريباً عن برنامج رحلات نقل الركاب المخصصة لأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا.

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