الرئيس الصربى: بلجراد ليس لديها خطط للانضمام إلى الناتو

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن بلجراد ليس لديها أي خطط للانضمام إلى الناتو وتسعى لتشكيل جيش قوي للدفاع عن البلاد.
وقال فوسيتش - في تصريحات ردا على سؤال حول سبب حصول صربيا على أسلحة في حين أنها يمكن أن تنضم إلى الحلف، ونقلتها وكالة أنباء تاس الروسية عقب اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل- : "لن ننضم إلى الناتو" ، "لديهم الحق في الحصول على أسلحة لأنهم أعضاء في الناتو، بينما نحن - دولة محايدة حرة - ألا نستطيع الدفاع عن أنفسنا؟ .. نحن نشتري أسلحة دفاعية فقط وليس أسلحة هجومية".
وأشار الرئيس الصربي إلى أن بلجراد لن تسمح أبدا بعمليات عسكرية ضد الشعب الصربي.
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