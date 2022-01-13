اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 03:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الصربى: بلجراد ليس لديها خطط للانضمام إلى الناتو

الخميس، 13 يناير 2022 02:50 م
الرئيس الصربى: بلجراد ليس لديها خطط للانضمام إلى الناتو الناتو - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن بلجراد ليس لديها أي خطط للانضمام إلى الناتو وتسعى لتشكيل جيش قوي للدفاع عن البلاد.


وقال فوسيتش - في تصريحات ردا على سؤال حول سبب حصول صربيا على أسلحة في حين أنها يمكن أن تنضم إلى الحلف، ونقلتها وكالة أنباء تاس الروسية عقب اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل- : "لن ننضم إلى الناتو" ، "لديهم الحق في الحصول على أسلحة لأنهم أعضاء في الناتو، بينما نحن - دولة محايدة حرة - ألا نستطيع الدفاع عن أنفسنا؟ .. نحن نشتري أسلحة دفاعية فقط وليس أسلحة هجومية".


وأشار الرئيس الصربي إلى أن بلجراد لن تسمح أبدا بعمليات عسكرية ضد الشعب الصربي.


صربيا

الناتو

روسيا

روسيا والناتو

حلف شمال الأطلسى

بلجراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة