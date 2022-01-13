الرئيس السيسي يوجه بدعم أسر المتوفين فى حادث أشمون وإنشاء كوبرى بالمنطقة

كتب محمد الجالى

فى إطار المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لحادث أشمون المأساوي الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص بمنشاة القناطر بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وجه الرئيس السيسي، بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين وتوفير جميع احتياجاتهم.

كما أصدر الرئيس السيسى، توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء بدراسة أنسب الحلول لتنفيذ كوبري خاص لأهالى المنطقة للتسهيل على المواطنين ومنع تكرار مثل تلك الحوادث.

كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات تمثلت فى قيام صندوق تحيا مصر بصرف إعانة عاجلة للمتوفى بقيمة 20 ألف جنيه، وقيام وزارة التنمية المحلية بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لمحافظة المنوفية لدعم أسر المتوفين بعد إجراء البحث الاجتماعى، وجارى صرف المبلغ وتسليمه لأسر المتوفين خلال 48 ساعة.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال عدة فرق من المتابعة الميدانية إلي أسر المتوفين لدراسة كل حالة بشكل منفصل وتحديد الدعم المناسب وفقًا لاحتياجات كل أسرة.