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الرئيس السيسي: من حق كل واحد يعتقد إنه الأفضل ولكن فرض ذلك على الآخرين تخلف

الخميس، 13 يناير 2022 04:48 م
الرئيس السيسي: من حق كل واحد يعتقد إنه الأفضل ولكن فرض ذلك على الآخرين تخلف الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب رامى محيي الدين و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ: "لا أحد يتصور أن لديه رؤية لا بد أن يسير عليها الجميع هذا ما تريده الجماعات المتطرفة، من حق كل واحد يفكر أنه هو الأول لكن فى فرق إنه يفكر إنه الأفضل، أو إنه يفرضه على الآخرين على إنه هو ده المنهج والمسار الذى لا حياد عنه وغير كده يبقى انت متجاوز أو متخلف، أنا أتصور إننا محتاجين نفكر بشكل مختلف إن كنتم تؤمنون بالتعدد والاختلاف ليس من منظور دينى فقط حتى من منظور ثقافى وفكرى وسياسى، ونحن نتحدث عن الوضع في الدول العربية 10 سنوات لم تكن فترة قليلة على أن التغيير كان للأفضل. 
 
وأضاف الرئيس السيسي: "نحن نقول إن التطور الطبيعى والتدرج لم يأخذ وقته وهذه نقطة مهمة لا بد أن أسجلها لا أحد يعتقد أن لديه الحقيقة المطلقة والآخرين ييجوا عليه لا بد أن نعطى فرصة لبعضنا للحديث وأنا مؤمن بحرية التعبير.
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.
 
وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

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