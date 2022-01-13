الرئيس السيسي للصحفيين الأجانب: أنا مستعد أعمل انتخابات كل سنة فى مصر

كتب رامى محيي الدين و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم أنا مستعد في كل سنة اعمل انتخابات في مصر، ولكن بشرط واحد ثمن تكاليف الانتخابات تتحملوها أنتم.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.