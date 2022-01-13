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الرئيس السيسي لـ"المصريين": "متخافوش.. هنفضل نشتغل لحد ما نخليها بلد بجد"

الخميس، 13 يناير 2022 05:35 م
الرئيس السيسي لـ"المصريين": "متخافوش.. هنفضل نشتغل لحد ما نخليها بلد بجد" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محسن البديوى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم العمل الذى يجرى فى مصر حاليا شكل حالة من الرضا النسبى للمواطنين، موضحًا: "حجم العمل يرصده كل إنسان مصرى على امتداد مصر بالكامل، فهناك 7 و8 مليون مصرى شغالين، مش بيبطلوا شغل، وبقولكم متخافوش هنفضل نشتغل لما نخليها بلد، بلد بجد، بينا كلنا، وثقتنا في أنفسنا والله سبحانه وتعالي، ونجتهد ونعمل".

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تصريحاته للمراسلين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "لما نحسن التعليم سنكون قمنا بدور، ولما ننمى ونطور الإعلام والدراما بتاعتنا، سنكون قمنا بدور، والمسجد والكنيسة بنقول تصويب وإصلاح الخطاب الديني، فالوجود الذين نحن به، خلقه ربنا، وما يحدث من تطور ليس بخارج عن قدرته، ولا يوجد تقاطع بين أى دين والتطور الحادث".

 

وذكر الرئيس السيسي أن "التعليم المتطور يساهم في بناء عقلية ذات معرفة وفهم وليست متلقية فقط، وتستطيع التعامل مع الأمور بموضوعية، ولو عرفنا نعمل كدا، فلن يكون هناك خطر على مجتمعنا".


منتدى شباب العالم

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