اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 07:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي ردا على مزاعم انتهاك حقوق الإنسان: هو انتو هتحبوا شعبنا أكتر مننا

الخميس، 13 يناير 2022 05:57 م
الرئيس السيسي ردا على مزاعم انتهاك حقوق الإنسان: هو انتو هتحبوا شعبنا أكتر مننا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على مزاعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر:"هو انتوا بتحبوا شعبنا اكتر مننا؟..انتوا خايفين على بلادنا أكتر مننا؟، احنا بلادنا مش لاقية تاكل.. مستعدين تساعدونا؟ البلد دي عاوزة تعيش والشعب عاوز يكبر وينمو زى الباقى كبر وبقا حكاية ..محدش يعوقنا ويعرقلنا بالكلام ده..وعلشان كده قلت اعملوا لجنة وشوفوا الكلام ده واعلنوا النتايج بتاعتها".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال لقاء مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "محدش هيحب شعب مصر أكتر مننا ، بس احنا بنحبه صح، مش عاوزين نقعد نتكلم ونسيب بلادنا في الضياع متخلفة في كل شيء ، عاوزين نفضل نشتغل ونبنبى ونعمر ونوصل ونكبر ويبقا عندنا ناتج محلي بدل المواطن المصري الدخل بتاعه كلام يحرج ويكسف، عاوزينه يكسب ويقدر يعيش ويفتح بيت زى الكل ما بيعيش..المصري مبيتفسحش علشان مش لاقى.. وعاوز ياكل، بقول كده لأن دي قضايا يا واخد ايد البلد دي لقدام".
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.
 
وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: حجم الحركة فى مصر متسارع جدا.. ولا نقبل القبيح فى أى شيء

الخميس، 13 يناير 2022 05:34 م

الرئيس السيسي: وصلنا لمرحلة الفقر المائى.. ولكن مصر ستكون الأولى فى تدوير المياه

الخميس، 13 يناير 2022 05:30 م

الرئيس السيسى: ليس لدينا ملاحظات أو رفض لأى نوع من التعاون مع إفريقيا

الخميس، 13 يناير 2022 05:16 م

الرئيس السيسي: نحرص على حل قضية سد النهضة بالحوار الهادئ بعيدا عن الانفعال

الخميس، 13 يناير 2022 05:15 م

الرئيس السيسى: السودان يمثل أمنا قوميا لمصر.. ونحن داعمون لكل الأشقاء

الخميس، 13 يناير 2022 05:12 م

الرئيس السيسي: "لو الناس مش عاوزانا تقول لأ واحنا نمشى وييجى حد تانى"

الخميس، 13 يناير 2022 05:03 م

الرئيس السيسي: ندير سياستنا بمنتهى التوازن

الخميس، 13 يناير 2022 05:01 م

الرئيس السيسي: الموازنة المتاحة تساوى 10% من الأموال المطلوبة لإدارة الدولة

الخميس، 13 يناير 2022 04:57 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة