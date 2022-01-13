الرئيس السيسي ردا على مزاعم انتهاك حقوق الإنسان: هو انتو هتحبوا شعبنا أكتر مننا

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على مزاعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر:"هو انتوا بتحبوا شعبنا اكتر مننا؟..انتوا خايفين على بلادنا أكتر مننا؟، احنا بلادنا مش لاقية تاكل.. مستعدين تساعدونا؟ البلد دي عاوزة تعيش والشعب عاوز يكبر وينمو زى الباقى كبر وبقا حكاية ..محدش يعوقنا ويعرقلنا بالكلام ده..وعلشان كده قلت اعملوا لجنة وشوفوا الكلام ده واعلنوا النتايج بتاعتها".

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقاء مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "محدش هيحب شعب مصر أكتر مننا ، بس احنا بنحبه صح، مش عاوزين نقعد نتكلم ونسيب بلادنا في الضياع متخلفة في كل شيء ، عاوزين نفضل نشتغل ونبنبى ونعمر ونوصل ونكبر ويبقا عندنا ناتج محلي بدل المواطن المصري الدخل بتاعه كلام يحرج ويكسف، عاوزينه يكسب ويقدر يعيش ويفتح بيت زى الكل ما بيعيش..المصري مبيتفسحش علشان مش لاقى.. وعاوز ياكل، بقول كده لأن دي قضايا يا واخد ايد البلد دي لقدام".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.