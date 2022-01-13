الرئيس السيسي: الإرهاب أداة لتدمير الدول والتعاون مع الأشقاء الأفارقة مهم

ماجد تمراز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه فيما يخص التعاون مع الدول الإفريقية، فإننا ننظر إلى الإرهاب باعتباره أداة لتدمير الدول، وبالتالي نحتاج إلى التعاون، من أجل الاستقرار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "نتحدث عن دول الساحل والصحراء وكينيا وأوغندا، والإرهاب آفة مدمرة للدول، ونحن مستعدون للتعاون مع دول إفريقية ولدينا مركز في مصر قادر على التدريب في مجال مكافحة الإرهاب، ونحتاج لفعل ذلك لأن الإرهاب يستخدم كأداة تخريب لتدمير مستقبل الدول".

وقال: "فيما يتعلق بتناول الإعلام لما يتم القيام به في مصر، لا يمكننا أن نقول للآخرين ماذا يقولون، لكن نحن أحرار أيضا في بناء بلدنا، حتى لا يجدوا شيء يكتبوا عنه إلا ما نقوم به من بناء، ومن الممكن أن يروا ان هناك أمور أخرى تحتاج إلى قوة دفع، فلا يوجد أزمة في ذلك، يقولون ما شاءوا ومرحب بهم في مصر وهي حرية".