اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 07:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: الإرهاب أداة لتدمير الدول والتعاون مع الأشقاء الأفارقة مهم

الخميس، 13 يناير 2022 05:54 م
الرئيس السيسي: الإرهاب أداة لتدمير الدول والتعاون مع الأشقاء الأفارقة مهم الرئيس عبد الفتاح السيسى
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه فيما يخص التعاون مع الدول الإفريقية، فإننا ننظر إلى الإرهاب باعتباره أداة لتدمير الدول، وبالتالي نحتاج إلى التعاون، من أجل الاستقرار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "نتحدث عن دول الساحل والصحراء وكينيا وأوغندا، والإرهاب آفة مدمرة للدول، ونحن مستعدون للتعاون مع دول إفريقية ولدينا مركز في مصر قادر على التدريب في مجال مكافحة الإرهاب، ونحتاج لفعل ذلك لأن الإرهاب يستخدم كأداة تخريب لتدمير مستقبل الدول".

وقال: "فيما يتعلق بتناول الإعلام لما يتم القيام به في مصر، لا يمكننا أن نقول للآخرين ماذا يقولون، لكن نحن أحرار أيضا في بناء بلدنا، حتى لا يجدوا شيء يكتبوا عنه إلا ما نقوم به من بناء، ومن الممكن أن يروا ان هناك أمور أخرى تحتاج إلى قوة دفع، فلا يوجد أزمة في ذلك، يقولون ما شاءوا ومرحب بهم في مصر وهي حرية".


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

2022

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تكريمه بالإمارات: مبروك لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:32 م

مصر ترسل رسالة سلام وازدهار للعالم عبر منتدى الشباب بشرم الشيخ اليوم.. انطلاق فعاليات المنتدى رسميا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.. شباب من 196 دولة يشاركون.. وتقنيات غير مسبوقة فى التنظيم تبهر العالم

الإثنين، 10 يناير 2022 09:00 ص

منتدى شباب العالم يصنع حالة وعى لدى شباب مصر والعالم.. يزيد من الانتماء الوطنى ويبدد شائعات أهل الشر ويعزز لغة الحوار.. ونواب وسياسيون: يليق بالجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى

الأحد، 09 يناير 2022 02:00 ص

خالد الجندى: الرئيس عبد الفتاح السيسى أتعب من بعده

الأربعاء، 05 يناير 2022 06:10 م

"إكسترا نيوز": زى النهارده "19 نوفمبر" ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسى

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 08:17 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة