الرئيس السيسي: الأزهر يقوم بدور فعال فى تجديد الخطاب الدينى

كتب رامى محيي الدين و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم 2022 فى شرم الشيخ: "نحن نتحدث عن التنوع والاختلاف لأن تجديد الخطاب الدينى لو استطعنا أن نزرع في فهمنا إن ما فيش حاجة زى بعضها لن تجد غربة مع صاحب أي دين أخر أو من لا يؤمن على الإطلاق يمكن بعض الناس تقول انت بتخوفنا كده، انت بتدعم الإلحاد مثلا، التعبير ده أرجوا إنكم تفهموه كويس، ربنا أعز وأكرم وأكبر وأقوى من إن ييجى غصب عن الناس الإيمان بيه، ربنا أعز وأكرم وأكبر والدنيا كلها سامعانى، الوجود كله بيسبح بحمده والأرض كلها لا تساوى عند الله شيئا، تصور لو فهمنا ده أنا هفرض على حد إنه يؤمن، لا أحد يمتلك قلب أحد".

وتابع: ربنا خلى كل واحد اللى جواه بتاعه هو علشان كده اللى هيحاسبه عليه هو ربنا ، لو فهمنا كمسلمين على الأقل النقطة دى ومارسناها لن يكون هناك أى بنية تطرف، التطرف كله مبنى على التمييز والاستعلاء ولو استطعنا في المدارس والمعاهد والدراما نتكلم عن التطور والاختلاف، مش هتبقى فيه مشكلة، لو انتبهنا كبشر وقولنا إن الكل حر إنه يؤمن بأى دين أو لا يؤم ودى مش قضيتنا، ولو في واحد مش مؤمن أنا مش ببقى زعلان منه يبقى صعبان عليا، فاته الخير كله فاته إنه يؤمن بربنا العظيم، فيصعب عليا مش ابقى متغاظ منه، الأزهر بيقوم بدور في ده وبيحاول، ولازم تعرف انه استمر غرس الفهم ده لعى مدى عدة قرون وكانت الدنيا مقفولة قوى على كل الناس وبالتالي استقطاب الفكر الدينى اتكرس على مدى 6 أو 7 قرون ما حدش تصدى وأتصور أن الحركة اللى ماشية في عالمنا الإسلامي مقدمة يمكن تغير تغيير إيجابى في تغيير الفهم ده وعاوز أقول لكل الموجودين احنا دفعنا ثمنا كبيرا في 2011 ، 2012 ، 2013، في مواجهة الإرهاب والتطرف ، واقدر أقول بمنتهى الراحة إن ده شكل رأى عام، كان المصريون بيتعاطفوا بشكل أعمى، واقدر أقول دلوقتى ان الحكاية دى تراجعت دلوقتى ما بقاش الناس تتخدع ودى الحسنة اللى حصلت من الموضوع ده.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.