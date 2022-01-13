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الرئيس السيسى يكلف إدارة منتدى الشباب بتكوين مجموعات شبابية لإعداد قمة المناخ

الخميس، 13 يناير 2022 09:32 م
الرئيس السيسى يكلف إدارة منتدى الشباب بتكوين مجموعات شبابية لإعداد قمة المناخ الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تكليف إدارة منتدى شباب العالم مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة فى إعداد قمة المناخ الـ27 المقرر انعقادها فى مدينة شرم الشيخ، متابعا: أنا على ثقة بأن هذا الشباب سيكون قادرا على إنجاح هذه القمة.
 

كما أعلن الرئيس السيسى، خلال ختام فعاليات منتدى شباب العالم، تكليف رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق إمداد إفريقى للمبادرات التنموية المتحققة فى مصر فى إطار المسئولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإفريقى.

 

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

 

 

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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