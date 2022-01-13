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الرئيس السيسى يعرب عن سعادته بعودة منتدى شباب العالم بعد توقفه بسبب جائحة كورونا

الخميس، 13 يناير 2022 09:53 ص
الرئيس السيسى يعرب عن سعادته بعودة منتدى شباب العالم بعد توقفه بسبب جائحة كورونا الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إجراء لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم.

جاء اللقاء ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تمتد في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ.

ووفقًا لبيان صادر عن منتدي شباب العالم؛ فإن الرئيس السيسى، حرص على تبادل الحوار مع الحضور، والإجابة عن كافة الأسئلة التي تطرقت للعديد من القضايا والملفات الحيوية.

وأكد الرئيس السيسى، على أن منتدى شباب العالم يمثل منصة دولية مهمة لفتح الحوار والنقاش الهادف حول القضايا العالمية بين الشباب من مختلف الدول والثقافات، معربًا عن سعادته بعودة المنتدى في نسخته الرابعة بعد توقفه بسبب جائحة كورونا التي مثلت تحديًا كبيرًا أمام العالم أجمع.

وخلال اللقاء، تطرق الرئيس إلى العديد من القضايا المحورية ردًا على أسئلة الحضور من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية والشباب المشاركين، حيث شمل الحوار فتح الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة العربية والإفريقية، واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP27"، والأمن المائي، وحقوق الإنسان، والمصالح الاقتصادية المشتركة بين مصر واليونان. وبالإضافة لذلك، ركز اللقاء على عدة قضايا تخص السياحة، وتمكين الشباب والتعليم، والوعي، والإعلام والدراما، وتجديد الخطاب الديني.

أدار اللقاء الخبيرة الإعلامية نهى النحاس وفريقها من شركة 30N  للاستشارات الإعلامية الدولية.

 

منتدى شباب العالم (1)
منتدى شباب العالم (1)

 

منتدى شباب العالم (2)
منتدى شباب العالم (2)

 

منتدى شباب العالم (3)
منتدى شباب العالم (3)

 

منتدى شباب العالم (4)
منتدى شباب العالم (4)

 

منتدى شباب العالم (5)
منتدى شباب العالم (5)

 

منتدى شباب العالم (6)
منتدى شباب العالم (6)

 

منتدى شباب العالم (7)
منتدى شباب العالم (7)

 

منتدى شباب العالم (8)
منتدى شباب العالم (8)

 

منتدى شباب العالم (9)
منتدى شباب العالم (9)

 

منتدى شباب العالم (10)
منتدى شباب العالم (10)

 


الرئيس السيسى

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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