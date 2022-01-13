اليوم السابع
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الرئيس السيسى يشهد فيلماً تسجيلياً عن النصب التذكارى للإنسانية بمنتدى الشباب

الخميس، 13 يناير 2022 08:26 م
الرئيس السيسى يشهد فيلماً تسجيلياً عن النصب التذكارى للإنسانية بمنتدى الشباب الرئيس عبد الفتاح السيسى
ماجد تمراز

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم، فيلماً تسجيلياً عن النصب التذكارى للإنسانية، ليكون رمزاً للإنسانية على أرض سيناء المباركة.

 

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

 

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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