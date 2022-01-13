اليوم السابع
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الرئيس السيسى: لجنة للوقوف على حقيقة الاحتجاز والاختفاء القسرى وإعلان نتائجها

الخميس، 13 يناير 2022 05:55 م
الرئيس السيسى: لجنة للوقوف على حقيقة الاحتجاز والاختفاء القسرى وإعلان نتائجها الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى ومحمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على مزاعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر:"هطرح عليكم طرح على شباب محايد مستعد ياخد كل البيانات اللى بتطرح ويتم تداولها فى الخارج، عن العدد والسياسيين والاحتجاز والاختفاء القسرى، ويتم خلال أسبوع أو شهرين الوقوف على حقيقة ذلك، ولما اللجنة دى تطلع بنتايجها تعلنها للناس".
 
وأضاف الرئيس السيسى خلال لقاء مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم:"هل الكلام ده حقيقى ولا لأ؟،  هل النهارده فيه الكلام اللى بيٌطلق ده،  بالأرقام اللى بتتقال دى حقيقي ولا لأ؟، أحيانا تكون البيانات التي يتم الحصول عليها ليست دقيقة وساعات الموضوعات التي يتم طرحها مبتبقاش موضوعات كاملة وبالطريقة دي هتكون الإجابة إن احنا دولة قانون ومبيتمش أى إجراء خارج إطار القانون وعدم التدخل فى شؤون القضاء مش هقول كده هقول هاتوا البيانات اللى انتوا بتقولوا عليها وهاتوا قوائم الاختفاء القسرى كان فيه لجنة اتشكلت فى أول مؤتمر شباب وأى إجراء خاطئ مستعدين نصوبه فى النهاية.
 
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

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