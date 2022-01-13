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الرئيس السيسى: حلم المصريين منذ فجر التاريخ بناء الحضارة الإنسانية وإقرار المحبة

الخميس، 13 يناير 2022 09:31 م
الرئيس السيسى: حلم المصريين منذ فجر التاريخ بناء الحضارة الإنسانية وإقرار المحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محسن البديوي

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا من نصنع التاريخ، ونصيغ المستقبل، ونعمل في الحاضر، ووحده الإنسان القادر على البناء والهدم بإرادته الحرة، واليوم نحن في أشد الحاجة لاستنهاض العزائم وإنفاذ الإرادة للضمير البشري لتحقيق البناء والتنمية، وتنحية الصراعات جانبا، ونمتلك القدرة على إدارة اختلافنا ليظل العامل باقى مفعم بالإنسانية.

 

وقال خلال كلمته بحفل ختام النسخة الرابعة بمنتدى شباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، أنه من أجل هذا اجتمعنا ومن أجل ذلك نعمل وتتجرد إرادتنا لضمان مستقبل أفضل لمصر والعالم بأكملها، فحلم المصريين منذ فجر التاريخ بناء الحضارة الإنسانية وإقرار المحبة.

وواصل قائلًا: "الله سبحانه وتعالي هو السلام والعدل وندعوه بكل قلب يعبده في هذا العالم، أن يهبنا السلام والعدل لكل البشرية".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

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2022

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