الدكتوراه بـ50 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم يدير كيان وهمى لمنح الشهادات

كتبت أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي عن قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأ كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهم على مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض أحد الأشخاص لواقعة إحتيال من قبل مسئولى إحدى المراكز التعليمية "غير المرخصة" والاستيلاء منه على مبالغ (50 ألف جنيه) بزعم إعطائه شهادة دكتوراه مُعتمدة من إحدى الجامعات الأجنبية، دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبى الحصول على الشهادات التعليمية فى العديد من المجالات بالإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعى، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى عدة تخصصات بمجالات مختلفة وإصدارات شهادات فى تلك المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج – على خلاف الحقيقة- ومن خلال ذلك تمكن من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغ وأخرين بلغت قيمتها (مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمقر الأكاديمية المُشار إليها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.