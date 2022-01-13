اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا

الخميس، 13 يناير 2022 01:53 م
الحكومة تنفى تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا إنفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الاعلامى لمحلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا، مُوضحةً أنه سيتم تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني بكامل الدرجات، بشرط تقديم الطالب مستنداً طبياً رسمياً يثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد الامتحانات، مُشددةً على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظاً على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.
 
وفي سياق متصل، يتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بتعقيم وتطهير اللجان ومنع التجمعات وضبط عملية الدخول والخروج من اللجان والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب، مع قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان، لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وللحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات.
 
9c41d3df-9c70-4736-89ce-71d2f1b90b50
 

 


الامتحانات

كورونا

لجان خاصة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 9 أشخاص.. بينهم 3 مواليد إسرائيل

الخميس، 13 يناير 2022 11:34 ص

مدبولى: الرئيس السيسي وجه بتنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بالعلمين الجديدة

الأربعاء، 12 يناير 2022 05:19 م

رئيس الوزراء يلتقى وزيرة البيئة بحكومة الكونغو الديمقراطية لبحث تعزيز التعاون

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:20 م

الحكومة تنفى صحة الأسعار المتداولة لبرامج العمرة للموسم الحالى

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:01 م

تعرف على 141 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة