اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 07:24 ص
أكرم القصاص
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الحكومة الألمانية توافق على مد مهمة الجيش الألمانى بالعراق لتسعة أشهر

الخميس، 13 يناير 2022 07:00 ص
الحكومة الألمانية توافق على مد مهمة الجيش الألمانى بالعراق لتسعة أشهر عناصر من الجيش الالمانى
برلين أ ش أ

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وافق مجلس الوزراء الألمانى، على مد مهمة الجيش الألمانى فى العراق لمدة تسعة أشهر، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت فى برلين، إنه طبقا لذلك من المقرر تمديد تفويض البرلمان حتى 31 أكتوبر 2022

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وأضاف أنه سيتم فى ذلك الاستعانة بنحو 500 جندية وجندي، مشيرا إلى أنه من المقرر مراجعة المهمة بشكل شامل والتصويت عليها من قبل البرلمان الألمانى (البوندستاج).

 

وأشار المتحدث إلى أن التعديل لا يشمل سوريا؛ حيث تم استبعاد سوريا رسميا كمنطقة عمليات للجيش فى هذه المهمة، وذلك بعد أن أوقفت ألمانيا تنفيذ طلعات استكشافية فى المجال الجوى السوري.

 

وجاء فى خطاب بعثت به وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزيرة الدفاع كريستينه لامبريشت إلى رؤساء الكتل البرلمانية أنه من المنتظر الإبقاء على الحد الأقصى لعدد الجنود المسموح لهم بالمشاركة فى هذه المهمة بـ 500 جندي.

 


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