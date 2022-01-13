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الجيش اليمنى: تدمير 80% من أسلحة ومعدات الحوثيين فى مأرب

الخميس، 13 يناير 2022 09:01 ص
الجيش اليمنى: تدمير 80% من أسلحة ومعدات الحوثيين فى مأرب الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)

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أعلن الناطق باسم الجيش اليمنى عبده مجلى، تدمير 80% من إجمالى أسلحة ومعدات جماعة الحوثى فى محافظة مأرب بالمدفعية والطيران.
 
وذكر مجلي، في بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، أن مدفعية الجيش وقوات العمالقة دمرتا مواقع وأسلحة للحوثيين، فيما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ضربات جوية مركزة استهدفت العشرات من مواقع وتجمعات الجماعة على امتداد مسرح العمليات القتالية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
 
ومن جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير طائرة مروحية نقلتها جماعة الحوثي من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية، فضلا عن رصده تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات، محذرا في الوقت ذاته عناصر الحوثي من تلك المحاولات.

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