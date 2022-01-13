اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 10:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: ربط أجهزة التابلت لطلاب الثانوى بالإنترنت استعدادا لامتحان الترم الأول

الخميس، 13 يناير 2022 10:00 ص
التعليم: ربط أجهزة التابلت لطلاب الثانوى بالإنترنت استعدادا لامتحان الترم الأول طلاب المدارس - أرشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المدارس الثانوى العام، ربط أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام بشبكة الإنترنت الداخلية للمدارس استعدادا لأداء للطلاب الامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول التى تنطلق 22 يناير الجارى، حيث طالبت المدارس الطلاب ضرورة الحضور للمدارس لربط الأجهزة بشبكة الإنترنت، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جاهزية المدارس بخدمات الإنترنت، موضحة أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول الإلكترونية والورقية لطلاب النقل بالثانوي العام.
 
‏كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تقرر يحتوي الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه إلكترونيا من اسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، ووالثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30%؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.  
 
وأوضحت أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.
 
وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.

التربية والتعليم

خدمات الانترنت بالمدارس

امتحان الثانوى العام

امتحان الترم الاول

ربط أجهزة التابلت بالنت

المركز القومي للامتحانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم: امتحانات نصف العام للثانوى العام تشمل منهج الترم دون حذف

الخميس، 13 يناير 2022 02:00 ص

7 محظورات على طلاب الثانوى العام بامتحان نصف العام الدراسى.. تعرف عليها

الخميس، 13 يناير 2022 01:00 ص

المدرسة الدولية الحكومية بالإسكندرية تعلن عن وظائف شاغرة للمعلمين

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:44 م

التعليم تعلن توفير مراجعة لطلاب الأول الثانوى فى مادة الجغرافيا غدا

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:15 م

المدارس تحذر طلاب الثانوى العام: ممنوع اصطحاب المحمول داخل لجنة الامتحان

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة