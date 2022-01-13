التشيك تسعى لبناء روابط أكثر قربا خلال ترأسها للاتحاد الأوروبى

كتبت: هناء أبو العز

قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي بالتشيك ميكولاش بيك، إن بلاده ستسعى لبناء روابط أقرب مع دول أوروبية خارج تحالف "فيشجراد" خلال فترة ترأسها للاتحاد الأوروبي في العام الجارى.

وأضاف الوزير أن فرنسا قد تصبح شريكا جديدا لبلاده خاصة مع اشتراك البلدين فى الترويج لدعم الاستثمار في الطاقة النووية، وذلك حسبما أورد راديو "براغ الدولي" اليوم الخميس في نشرته الإنجليزية.

يشار إلى أن الحكومة التشيكية السابقة برئاسة أندريه بابيش استثمرت جهودها بشكل كبير داخل تحالف "فيشجراد" الذي يضم التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا، ومن المقرر أن تتسلم التشيك رئاسة الاتحاد الأوروبي من فرنسا في النصف الثاني من العام الجاري.