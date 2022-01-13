اليوم السابع
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الانتهاء من تشريح جثمان عروس الهرم ضحية الاختناق بالغاز ليلة الصباحية

الخميس، 13 يناير 2022 01:47 م
الانتهاء من تشريح جثمان عروس الهرم ضحية الاختناق بالغاز ليلة الصباحية الطب الشرعى - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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انتهت مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم من تشريح جثة "عروس" لقيت مصرعها بالهرم بعد ساعات من زفافها مختنقة داخل شقتها، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات وتسليم الجثمان للاهالى، تمهيدا لاعداد تقرير وافً من قبل الطب الشرعى حول أسباب الوفاة، 
 
وناظرت النيابة جثة العروس وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى وجود عنف جنائى، فأصدرت قرار بدفنها بعد الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وقام فريق من الأطباء الشرعيين بتصوير الجثة فوتوغرافيا ثم اخذ عينات متفرقة من الجثمان لتحليلها كميائيا، بالاضافة الى الفحص الظاهرى للجثمان.
 
واستمعت النيابة العامة لأقوال زوج العروس المتوفية، والذى قال إن زوجته دخلت الحمام وعندما تأخرت ذهب ليفتح الباب فوجدها ساقطة على الأرض وفاقدة الوعي، وفارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى.
 
وكشفت التحقيقات، أن العروس تم زفافها الثلاثاء، وأنها توفيت مختنقة نتيجة تسريب غاز داخل دورة مياه الشقة.
 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا بوفاة ربة منزل داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المتوفية متزوجة حديثا، حيث مر يوم واحد على زواجها، وتعرضت لاختناق بسبب تسرب غاز السخان.
 
 

الطب الشرعى

جثمان

مناظرة جثمان

مشرحة زينهم

قسم شرطة الهرم

عروس الهرم ضحية الاختناق

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