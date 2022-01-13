الإمارات تؤكد أهمية توحيد الصف اليمنى بموجب اتفاق الرياض

أ.ش.أ

أكدت الإمارات أهمية التوافق في الرأي وتوحيد الصف اليمني بموجب اتفاق الرياض وتغليب المصلحة الوطنية العليا لليمن؛ من أجل إحراز التقدم المرجو في العملية السياسية بما يخدم تطلعات الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال كلمة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية دون وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها جماعة الحوثى.

وأدانت بشدة محاولة الحوثيين استهداف أراضي المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ورحبت السفيرة الإماراتية بالجهود الأخيرة للحكومة اليمنية لتحسين الاقتصاد، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى بلورة حلولٍ تساهم في النهوض بالاقتصاد اليمن، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.