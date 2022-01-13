اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على مسئولى كوريا الشمالية

الخميس، 13 يناير 2022 08:26 ص
الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على مسئولى كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون
واشنطن (أ ش أ)

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فرضت الإدارة الأمريكية، عقوبات على خمسة من مسئولى كوريا الشمالية، فى إطار الرد على أحدث تجارب بيونج يانج الصاروخية، مؤكدة أنها ستسعى نحو عقوبات أخرى من قبل الأمم المتحدة. 

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان اليوم الخميس، أنها قررت فرض عقوبات على خمسة مسئولين من كوريا الشمالية؛ بسبب أدوارهم في الحصول على معدات وتقنيات لصالح البرامج الصاروخية لبيونج يانج.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت فرض عقوبات ضد مسئول سادس من كوريا الشمالية، وشخص روسي وشركة روسية بسبب الدعم الأوسع نطاقا لأنشطة كوريا الشمالية في مجال أسلحة الدمار الشامل.

وجاءت العقوبات بعد أن أعلنت كوريا الشمالية أن رئيس الدولة كيم جونج أون أشرف على تجربة صاروخية ناجحة لصاروخ يفوق الصوت يوم الثلاثاء والذي وصفه رئيس البلاد بأنه سيزيد من قدرات بلاده للردع الحربي النووي.

كما أعلنت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة - في تغريدة لها على تويتر - أنه بعد العقوبات من جانب وزارتي الخزانة والخارجية فإن الولايات المتحدة تقترح لدى الأمم المتحدة فرض عقوبات دولية بسبب التجارب الصاروخية الست لبيونج يانج منذ سبتمبر الماضي وجميعها كان ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

 


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الامم المتحده

بيونج يانج

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