"الأوقاف التونسية": تعليق صلاة الجمعة للأسبوعين المقبلين للحد من تفشى كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف التونسية تعليق صلاة الجمعة للأسبوعين المقبلين للحد من تفشي كورونا
وقالت الحكومة التونسية في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه "تبعا لاجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 يناير 2022 بقصر الحكومة بالقصبة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية الصادرة بتاريخ 9 و11 جانفي 2022، تقرر منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتتولى السلط الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء المذكور.
كما تقرر تطبيق الإجراءات المقررة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي، والالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.
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