"الأوقاف التونسية": تعليق صلاة الجمعة للأسبوعين المقبلين للحد من تفشى كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الأوقاف التونسية تعليق صلاة الجمعة للأسبوعين المقبلين للحد من تفشي كورونا

وكانت قد أعلنت الحكومة التونسية، فرض حظر تجول لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ويبدأ تطبيق تلك الإجراءات بداية من غد الخميس لمدة أسبوعين .

وقالت الحكومة التونسية في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه "تبعا لاجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 يناير 2022 بقصر الحكومة بالقصبة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية الصادرة بتاريخ 9 و11 جانفي 2022، تقرر منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتتولى السلط الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء المذكور.

وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة .

كما تقرر تطبيق الإجراءات المقررة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي، والالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.