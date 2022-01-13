الأمم المتحدة تدين الهجوم الانتحارى فى العاصمة الصومالية

كتبت : هند المغربي

أدانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة فى الصومال الهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو أمس الأربعاء وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك،: "ندعم بشدة دعوة زملائنا في الصومال الذين أدانوا الهجوم الانتحاري، ونعبّر عن تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين."

وأضاف دوجاريك بخلاف بعض التقارير "لم يكن هناك موظفون أو متعاقدون تابعون للأمم المتحدة في الموكب المستهدف بالتفجير الانتحاري".

وبحسب تقارير إخبارية، تبنت حركة الشباب، في بيان، الهجوم الذي قالت إنه استهدف "مسؤولين أجانب" وذلك في تفجير سيارة مفخخة قرب المطار جنوبي العاصمة مقديشو.

ووفق تقرير الأمم المتحدة يأتي الهجوم بعد أيام من توصل القادة الصوماليين (بين 3 إلى 9 يناير) إلى توافق لاستكمال الانتخابات البرلمانية في فبراير، وهو تطور رحبت به بعثة الأمم المتحدة في الصومال.