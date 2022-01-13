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الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوب الدلتا والقاهرة فى المساء

الخميس، 13 يناير 2022 07:16 م
الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوب الدلتا والقاهرة فى المساء حالة الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك الآن فرص أمطار على معظم مناطق من السواحل الشمالية، حيث تشهد مناطق متفرقة من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط فرص أمطار خفيفة لمتوسطة وتكون رعدية أحيانا .

 

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه مع الساعات القادمة تتقدم فرص الأمطار لجنوب الدلتا والقاهرة مساء تكون رعدية أحيانا. 

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة. 

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة:  القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.


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