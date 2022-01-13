اعرف حقيقة تهديد وابتزاز شباب لسيدة بإحدى قرى الغربية

كتب محمود عبد الراضى

تداول مقطع فيديو متضمن ادعاءات من (إحدى السيدات) تتضرر من قيام (أحد الأشخاص) بابتزازها وتهديدها بالإساءة لسمعتها بين أهالى إحدى القرى بمحافظة الغربية.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو (لإحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز طنطا)، وقد أشيع بين الأهالى بوجود علاقة عاطفية بينها وبين (أحد الأشخاص)، وقيامه وآخرين من أصدقائه بالتناوب والخوض بالحديث عن تلك العلاقة بين أهالى المنطقة، وتدخل الوسطاء لإنهاء تلك الأحاديث بعقد جلسة عرفية انتهت حكمها بتغريم الأشخاص مبلغ مالى، فقام اثنين منهم بالسداد، ورفض الأخير لعدم اعترافه بتورطه فى الواقعة.

قامت المذكورة بتحرير محضر ادعت فيه قيام الشخص المشار إليه بتهديدها وابتزازها، وبالعرض على جهات التحقيق تم حفظ المحضر، وإمعاناً منها فى النيل منه وإجباره على السداد، بثت الفيديو رغبة منها فى إثارة متابعى صفحات التواصل الاجتماعى وخاصةً أهالى المنطقة، وأنها تقصد من ذلك إجبار المذكور على سداد المبلغ المالى المحكوم به فى الجلسة العرفية.

باستدعاء المذكور، وبمواجهته بما ورد بمقطع الفيديو وما أسفر عنه الفحص، أقر بأن المذكورة تقصد من ادعائها الكاذب إجباره على سداد المبلغ المالى رغم عدم تورطه فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.