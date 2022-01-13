استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" فى أنحاء العالم

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واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء كورونا عالميا، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويا، فى روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، ، ارتفاع أعداد الإصابات بالعدوى فى البلاد، حيث سُجلت 17 ألفا و946 حالة، خلال 24 ساعة؛ فيما سجلت 745 حالة وفاة، مقابل 783، . وبلغ بذلك إجمالى الإصابات، منذ بدء الجائحة، 10 ملايين و702 ألفا و150 حالة؛ وبلغ إجمالى حالات الوفاة فى عموم روسيا، 318 ألفا و432 حالة.

وفى إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، تسجيل 2089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 6 ملايين و212 ألفا و387 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 131 ألفا و972 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجى 6 ملايين و56 ألفا و633 شخصا حتى الآن.

وفى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 16 ألفا و19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و914 ألفا و89 إصابة. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 256 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 34 ألفا و787 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة فى إن إكسبرس الفيتنامية. ويوجد فى فيتنام حاليا 288 ألفا و400 حالة نشطة، منهم 6 آلاف و317 شخصا يعانون من أعراض شديدة.

وفى بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 2916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و601 ألفا و305 إصابات.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، أربع حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 28 ألفا و111 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة بور ثوم ألو البنغالية.

وفى لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 121 ألفا و436 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، سبع وفيات جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 464 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة ذا لواتيات تايمز المحلية.

وتعافى على مدار ، 771 شخصا، فيما لا يزال هناك 7 آلاف و367 حالة إصابة نشطة.

وفى بروناى سجلت السلطات الصحية 38 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 15 ألفًا و 750 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وفى أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 645 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 622 ألفا و881 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، تسع حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 8 آلاف و480 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء ترند الأذرية.

وتعافى على مدار ، 577 شخصا من الفيروس التاجي.

وفى سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 882 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 288 ألفًأ و 125 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 839 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار .

وفى أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 398 حالة وفاة، و129 ألفا و587 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة من ماتوا فى المملكة المتحدة خلال 28 ا من تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 151 ألفا و7 حالات، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات 14 مليون و862 ألفا و138 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 313 حالة وفاة، و196 ألف و224 إصابة إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى إيطاليا منذ ظهور الوباء وحتى إلى 139 ألفا و872 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 7 ملايين و971 ألفا و68 إصابة.

وفى ألمانيا، أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أنه تم تسجل 83 ألفا و430 حالة إصابة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالى 7 ملايين و661 الفا و811، كما تم تسجيل 384 حالة وفاة جراء الفيروس ليبلغ إجمالى من توفى جراء الإصابة 114 ألفا و735.

وفى البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 40 آلفا و945 إصابة جديدة و20 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى مليون و361 ألفا و2735 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 ألف و181 حالة وفاة.

وفى قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3197 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة ارتفع إلى 215 ألف و 271 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 669 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة على مدار . وفى اليونان، سجلت السلطات الصحية 24 ألفًا و 246 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى مليون و 45 ألفًا و 549 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 21 ألفًا و 636 عقب تسجيل 77 حالة وفاة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 12 ألفًا و 984 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 386 ألفًا و 114 إصابة، كما سجلت 26 حالة وفاة ليبلغ إجمالى الوفيات 12 ألفًا و 984 حالة وفاة.

وفى البوسنة والهرسك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 2577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 199 ألفا و316 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار ، 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة فى البلاد إلى 7 آلاف و621 وفاة.

وفى بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7000 حالة إصابة جديدة بكوفيد و89 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 787 ألفا و178 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 31 ألفا و672 حالة حتى الآن.

وفى أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 20 ألفًا و 909 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى مليون و 21 ألفًا و 303 حالات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات عند 6035 حالة بعد تسجيل 4 حالات.

وفى سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 آلاف و251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 869 ألفا و663 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، على مدار ، 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 17 ألفا و81 حالة وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة سلوفاك سبكتاتور السلوفاكية. وتلقى 2 مليون و763 ألفا و215 شخصا، الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تلقى 2 مليون و847 ألفا و847 شخصا، جرعات التطعيم كاملة.

وفى كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 9 آلاف و894 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 785 ألفا و33 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 12 ألفا و983 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء هينا الكرواتية. وتعافى على مدار 3 آلاف و644 شخصا، ليرتفع إجمالى عدد حالات المتعافين من الفيروس التاجى إلى 718 ألفا و999 شخصا.

وإفريقيًا، فى جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و 762 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 3 ملايين و 540 و 391 ​حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 92 ألفًا و 380 حالة عقب تسجيل 181 حالة وفاة على مدار .

وفى كينيا، سجلت السلطات الصحية 4126 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى عدد الإصابات 314 ألفًا و 490 إصابة، بينما سجلت البلاد 7 حالات وفاة ليصل إجمالى الوفيات 5469 حالة وفاة.

وفى الأمريكتين، فى الولايات المتحدة، سجلت السلطات الصحية مليونين و615 ألفا و566 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 313 مليون و620 ألفًا و83 إصابة، كما سجلت 6 آلاف و647 حالة وفاة مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 5 ملايين و502 ألفا و949 حالة وفاة.

وفى البرازيل، سجلت السلطات الصحية 44 ألفا و15 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 22 مليون و636 ألفًا و359 إصابة، كما سجلت 122 حالة وفاة مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 620 ألفا و507 حالات وفاة.

وفى كندا، سجلت السلطات الصحية 38 ألفا و904 إصابات بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى مليونين و627 ألفًا و864 إصابة، كما سجلت 75 حالة وفاة مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و17 حالة وفاة.

وفى المكسيك، سجلت السلطات الصحية 23 ألفا و60 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 4 ملايين و170 ألفًا و66 إصابة، كما سجلت 123 حالة وفاة مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 300 ألف و574 حالة وفاة.

وفى بوليفيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 11 ألفا و213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 697 ألفا و236 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 57 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 20 ألفا و56 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة إيربول المحلية. وتعافى على مدار 3 آلاف و224 شخصا، ليرتفع إجمالى عدد حالات التعافى من الفيروس التاجى إلى 564 ألفا و440 شخصا.