اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 10:30 ص
أكرم القصاص
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اختراق هواتف صحفيين فى السلفادور ببرنامج "بيجاسوس" للتجسس

الخميس، 13 يناير 2022 10:20 ص
اختراق هواتف صحفيين فى السلفادور ببرنامج "بيجاسوس" للتجسس تجسس - صورة أرشيفية
وكالات

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أفاد معهد Citizen Lab للأبحاث، بأنه تم اختراق هواتف حوالي 35 صحفيا ومواطنا في السلفادور، ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس" الذي تصنعه شركة NSO.

وبحسب روسيا اليوم، فأن عمليات الاختراق حدثت بين يوليو 2020 ونوفمبر 2021، حيث كانت المنافذ الإخبارية فى البلاد "تتحدث عن قضايا حساسة تتعلق بإدارة الرئيس نجيب بوكيلي"، مثل الادعاءات بأن الحكومة تفاوضت سرا على اتفاق مع زعماء العصابات للحد من العنف والدعم الانتخابي.

ووفقا للتقرير فقد شملت الأهداف العاملين في المنافذ الإخبارية GatoEncerrado، وLa Prensa Gráfica، وRevista Digital Disruptiva، وDiario El Mundo، وEl Diario de Hoy. بالإضافة إلى اثنين من الصحفيين المستقلين، مشيرا إلى أن الجماعات المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان كانت من بين ثلاث منظمات غير حكومية تم استهدافها.

 


السلفادور

تجسس

حقوق الإنسان

برنامج بيجاسوس

الارهاب

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