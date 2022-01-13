احتفالية لتسليم 71 جهاز لاب توب للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بالوجه القبلى

هيثم البدري

سلمت جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي، 71 جهاز لاب توب للطلاب ذوى الإعاقة البصرية كمرحلة أولى، وذلك طبقا للمبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة للتنمية الشاملة والدامجة والمستدامة التي تنتجها الدولة من أجل تمكين وبناء المواطن المصري القادر على المشاركة فى عملية التنمية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.



وقام الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمعية الأورمان؛ لتوزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الإعاقات البصرية، والتي نظمتها لجنة خدمة المجتمع بالجامعة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ورحب الدكتور عبدالمحسن وهبه عميد كلية أصول الدين والدعوة، بالحضور والطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، وأعرب عن فخره بإقامة هذا الحفل بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط.

وفى كلمته أكد الدكتور إبراهيم السمادوني وكيل كلية التربية السابق وعضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، على الدور المتميز لجامعة الأزهر فى خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بصفة عامة، حيث قدمت الجامعة دراجات بخارية للطلاب ذوي الإعاقات الحركية واستمرارا لهذه المسيرة يجرى توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الإعاقة البصرية لتمكينهم من مسايرة العملية التعليمية.



وفى كلمة نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة رئيس الجامعة لكل الحضور، مؤكدا حرص الجامعة على تمكين الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة من منطلق إيمانها بأهمية عملية التمكين فى خلق مواطن قادر على المشاركة فى عملية التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030م، تماشيا مع التشريعات المصرية فى هذا الشأن.

كما أشار إلى وجود عدد من مراكز المكفوفين وضعاف البصر بفرع الجامعة للوجه القبلي لرعاية وخدمة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية لخدمة وتنمية قدرات الطلاب والطالبات.



كما حضر الحفل كل من الدكتور محمد العربي رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية بجامعة الأزهر وعضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية والدكتور إبراهيم أبو المجد الأمين العام المساعد لفرع الجامعة، والدكتور نبيل يونس مدير مركز رعاية المكفوفين وضعاف البصر بفرع الجامعة بأسيوط والدكتور محمد عزت عضو مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، وشام على محمود مقرر اللجنة ومسئول خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، وعدد من عمداء ووكلاء كليات الفرع وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.



وفى ختام الحفل كرم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي كلا من الدكتور إبراهيم السمادوني وكيل كلية التربية السابق وعضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد العربي رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية وعضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شام على مقرر اللجنة ومسئول خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن، ومحمد سعد رابي مندوب جمعية الأورمان بأسيوط، والدكتور نبيل يونس مدير مركز رعاية المكفوفين وضعاف البصر، ومحمد عبدالنعيم المسؤول الإداري بالمركز، وحسن علام مدرب معتمد لدى وزارة التضامن، وذلك لجهودهم الكبيرة فى خدمة وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة البصرية.