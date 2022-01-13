اتهام كيم كاردشيان بالتضليل والاحتيال على مستثمرين أمريكيين

كتب محمد جمال

رفعت دعوى قضائية ضد العارضة الأمريكية كيم كاردشيان والملاكم فلويد مايويذر تتهمهما بتضليل المستثمرين عند الترويج لعملة مشفرة غير معروفة للملايين من متابعى وسائل التواصل الاجتماعى، بحسب "سي إن بي سي".

وتتهم الدعوى المرفوعة، فى المحكمة الجزائية الأمريكية لمنطقة وسط كاليفورنيا، المشاهير بالعمل لتضخيم سعرها بشكل مصطنع من خلال الإدلاء "ببيانات خاطئة أو مضللة" عبر منصات التواصل الاجتماعى.



كيم كاردشيان

أحدثت كاردشيان ضجة العام الماضي عندما تحدثت عبر إنستجرام العملة بالقول: "هل أنتم تهتمون يا رفاق بالتشفير، هذه ليست نصيحة مالية ولكن مشاركة ما أخبرني به أصدقائي للتو عن عملة "إثيريوم ماكس".

ودونت كاردشيان "#إعلان" ضمن منشورها الرسالة، مما يشير إلى ربما حصلت على أموال للترويج لها، لكن ليس من الواضح المبلغ الذي تلقته، تشير بعض التقديرات إلى أن العارضة الشهيرة تحصل مقابل كل مشاركة ما بين نطاق 500 ألف دولار إلى مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، أيد مايويذر العملة في مباراة الملاكمة مع نجم يوتيوب لوجان بول، واستخدمت "إثيريوم ماكس" كوسيلة دفع لتذاكر الحدث.

روج مايويذر للعملة أيضا في مؤتمر كبير عن "بيتكوين" كبير في ميامي، وقالت الدعوى القضائية إنه لم يفصح عن المدفوعات مقابل ترويجه للعملة.

وفقا للدعوى، فإن رايان هويجيريتش ومستثمرين آخرين اشتروا العملة المشفرة رموز بين 14 مايو 2021 و17 يونيو 2021، تكبدوا خسائر نتيجة سلوك المشاهير.

فقدت "إثيريوم ماكس" نحو 97% من قيمتها منذ أوائل يونيو، مما دفع بعض المستثمرين إلى تصنيفها على أنها خطة "ضخ وتفريغ" حيث يحاول المحتالون تعزيز سعر أحد الأصول من خلال بيانات خاطئة أو مضللة.