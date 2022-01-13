إيقاف أعمال بناء مقابر على أراضٍ زراعية بـ"أبيس العاشرة" فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شن حى وسط بالإسكندرية حملة وفقا لتوجيهات عزة سعد رئيس حى وسط؛ وبناء على البلاغ الوارد يحيى زكريا سكرتير عام الحى، بالشروع فى بناء مقابر على أرض زراعية بقرية أبيس العاشرة، جرى توجيه حملة مكبرة بقيادة مدير إدارة المتابعة ومفتشى المتابعة بالحي.



والتوجه إلى مقابر إبيس العاشرة بمشاركة مدير إدارة الجبانات، وتبين وجود شروع فى أعمال بناء حوش مقابر على أراضٍ زراعية، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على 12 شيكارة أسمنت مستخدمة فى أعمال البناء، وجارى المتابعة.



على صعيد آخر، جرى الدفع بحملة مكبرة لتحقيق الانضباط وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، قاد الحملة أيمن الحلو مدير إدارة أشغال الطريق، وجابت شوارع: محرم بك، ميدان الرصافة، عبد القادر الغرياني، قناة السويس، طريق المحور، السلطان عبد العزيز، سويتر، الإسكندر الأكبر، سعد زغلول، الشهداء، اللواء جمال راشد، والغرفة التجارية، وأسفرت عن تغريم أربعة محلات، ورفع 65 حالة إشغال متنوع.



وتم التنبيه والتشديد على الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق الجديدة طبقا لقرارات وزير التنمية المحلية، يأتي ذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين، خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وجاري العمل.