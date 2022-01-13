إعادة فتح الطرق المغلقة بلبنان وهدوء فى كافة المناطق بعد انتهاء المظاهرات

بيروت /أ ش أ/

أعادت القوى الأمنية فى لبنان اليوم فتح جميع الطرق المغلقة وأزالت الحواجز وصناديق القمامة التى أغلق بها محتجون عددا من الطرق والميادين الرئيسية فى العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المدن الكبرى بالمحافظات وذلك احتجاجات شعبية ضمن فعاليات ما سمى بـ"يوم الغضب" احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعدم تنفيذ الاتفاقات التى تمت بين الاتحادات العمالية والحكومة، فضلا عن عدم تنفيذ القرارات الخاصة بصرف الإعانة الاجتماعية التى أعلنتها الحكومة بعد رفع الدعم نهائيا عن المشتقات البترولية وانعكاساته على الارتفاع الكبير فى الأسعار وخدمات النقل.

وشملت الاحتجاجات اليوم العديد من المناطق بمحافظات بيروت وجبل لبنان والشمال والجنوب والنبطية والبقاع، حيث قام المحتجون بإغلاق الطرق بصناديق القمامة أو باشعال النيران فى إطارات من الكاوتش أو عبر سلاسل بشرية.

وكان وزير التربية والتعليم قد قرر أمس تعطيل المدارس بجميع انواعها والجامعات، كما قررت جمعية المصارف إغلاق البنوك اليوم.

من جهته، وجه وزير الداخلية اللبنانى القاضى بسام مولوى قوى الأمن باتخاذ تدابير لمنع حصول أى إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة.